Petrobrás lucra R$ 31 bilhões em três meses com seus preços abusivos

Money Times - A Petrobras (PETR4) reverteu o prejuízo do ano anterior e reportou lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no 3º trimestre de 2021. A informação foi divulgada em comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (28).

O Ebitida ajustado, que mede o resultado operacional, foi de R$ 60,7 bilhões, alta de 81,7%.

A receita líquida somou de R$ 121,5 bilhões, avanço de 71,9%.

A alta foi puxada por diversos fatores, como a valorização do petróleo em 5% no mercado internacional, o aumento dos volumes e preços de derivados no mercado interno e a maior receita de gás natural e energia elétrica.

