Petrobras sinaliza que continuará mantendo cotação internacional do petróleo

247 - A Petrobras destacou, nesta sexta-feira, 30, que os preços de combustíveis, na gestão do general Joaquim Silva e Luna, continuarão sendo reajustados pela cotação internacional.

No início deste ano, a petrolífera acelerou os reajustes para acompanhar o mercado externo, culminando numa crise do antecessor do general no comando da estatal, Roberto Castello Branco.

Após sucessivos aumentos do diesel, Jair Bolsonaro iniciou uma série de ataques públicos a Castello Branco, que foi demitido.

