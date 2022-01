PIB do Brasil terá a terceira menor expansão do mundo

Apoie o 247

247 -O ano mal começou e o Brasil já ocupa o terceiro lugar do ranking de pior desempenho do PIB. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o PIB brasileiro terá um dos desempenhos mais fracos do mundo em 2022, com a menor taxa real de crescimento entre todas as grandes economias do planeta, informa a coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL.

De acordo com a ONU, enquanto a economia mundial estará em processo de recuperação em 2022, a economia brasileira deve ficar na estagnação. A estimativa é que a expansão do PIB seja de 0,5% em 2022, em comparação com 2021, o que representa 1,7% abaixo do esperado pela ONU para o Brasil, em seu último informe, em 2021.

Enquanto a ONU rebaixou as previsões para o Brasil, a agência elevou suas estimativas para o resto do mundo. Segundo a entidade, a economia nacional sequer conseguirá acompanhar a expansão da economia mundial em 2023.

Entre mais de 170 países, só Mianmar e Guiné Equatorial terão desempenho mais fraco que o Brasil.

