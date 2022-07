PIB dos EUA cai pelo segundo trimestre consecutivo e país entra em recessão técnica

Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA recuou 0,9% no segundo trimestre. Queda no trimestre anterior foi de 1,6% edit

247 - O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apresentou recuo de 0,9% no segundo trimestre em comparação com período anterior, na segunda queda consecutiva. Com o resultado, o país entra na chamada recessão técnica, quando a economia registra queda por dois trimestres consecutivos . No primeiro trimestre deste ano, o PIB estadunidense caiu 1,6%.

De acordo com a CNN Brasil, o mercado já vinha operando com a possibilidade da economia norte-americana entrar em recessão, conforme o país passa pela maior inflação em mais de 40 anos. Na tentativa de conter a alta inflacionária, o Federal Reserve (FED - Banco Central dos EUA) elevou os juros em 0,75% ponto percentual, o que acabou por desacelerar a economia.

A expectativa do mercado é que o FED modere o ciclo de altas, com elevações menores para evitar a deterioração do quadro econômico.

