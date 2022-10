PIB per capita do Brasil bateu recorde com PT e foi derrubado por Bolsonaro e Guedes, diz economista da UFBA

Apoie o 247

247 - O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), analisou dados comparativos do PIB per capita do Brasil e do mundo e afirmou que o índice, que teve seu recorde com o governo do PT em 2011, foi derrubado por Jair Bolsonaro (PL) e seu ministro Paulo Guedes.

Baseado em infográficos de uma reportagem de Célio Martins na Gazeta do Povo intitulada 'Em 10 anos, PIB per capita do brasileiro cai quase pela metade', Moreira analisou: "Quem derrubou o PIB Per Capita do Brasil? Guedes e Bolsonaro. Com o PIB medíocre, derrubaram o PIB Per Capita para U$ 6,81 mil em 2020, abaixo do PIB Per Capita do mundo. Quando Brasil teve recorde com maior PIB Per Capita? Com PT em 2011, U$ 13,24 mil, acima da média mundial"

O professor acrescentou que "o valor do PIB Per Capita em 2021 ainda é 43% menor que o registrado em 2011. Guedes/Bolsonaro fizeram os brasileiros perderem seu (poder) aquisitivo quase pela metade." De volta aos gráficos, apontou: "Observem também que o PIB Per Capita do Brasil ficou abaixo do PIB Per Capita do mundo."

