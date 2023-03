Planalto pode mudar texto da âncora fiscal a ser apresentado por Haddad

Apoie o 247

ICL

247 - A proposta de âncora fiscal a ser apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Lula, nesta sexta-feira (17), poderá ser alterada caso o Palácio do Planalto exergue muitas restrições aos gastos públicos, informa a Folha de S. Paulo.

O temor é de que promessas de campanha do presidente Lula sejam inviabilizadas pelo novo arcabouço, que substitui o teto de gastos do regime econômico do golpe de estado. As prioridades para o Planalto são colocar o pobre no Orçamento, retomar os investimentos e melhorar as políticas sociais.

Esse temor é apontado como uma das justificativas para a discrição que cerca o debate sobre a nova regra fiscal, destaca a reportagem da Folha.

Com o aval do presidente Lula, a proposta segue para a Câmara dos Deputados, onde será relatada pelo PP, de Arthur Lira, com quem Haddad e a bancada do PT vêm dialogando intensamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.