PML: Um dia vamos acordar e descobrir que Bolsonaro aboliu a Lei Áurea

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (13) lamentou mais uma ação nociva do governo de Jair Bolsonaro, que agora pretende precarizar mais o trabalho com salário por hora para 50% dos funcionários de cada empresa. Na visão do jornalista, “um dia vamos acordar e descobrir que Bolsonaro aboliu a Lei Áurea”.

Paulo Moreira considerou em sua fala que tal proposta “é ter como meta a miséria como objetivo do capitalismo brasileiro.

“Toda a lógica do governo é eliminar direito após direito e desregulamentar acordos sindicais. Estamos indo para uma situação de selvageria”, acrescentou o jornalista.

Depois da reforma trabalhista de Michel Temer, que prometia gerar empregos e não teve nenhum impacto positivo no mercado de trabalho, Jair Bolsonaro quer precarizar ainda mais as regras trabalhistas, com salários pagos por hora – e não mais fixados em valores mensais. Este é o eixo do projeto da carteira de trabalho verde-amarela.

"O projeto do governo para afrouxar regras de contratação de trabalhadores prevê que até metade dos empregados de empresas privadas sejam pagos por hora trabalhada, em vez de salário mensal. Essa modalidade de contratação deve ser a base da proposta da carteira verde e amarela. O governo diz que o objetivo é incentivar a criação de empregos", informa o jornalista Antônio Temóteo, em reportagem publicada no Uol.

