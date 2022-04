Política de preços da Petrobrás: mulher morre ao tentar cozinhar com álcool

Apoie o 247

247 – A política de preços da Petrobrás, implantada por Michel Temer após o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e mantida por Jair Bolsonaro, com a finalidade de sugar a renda dos brasileiros e favorecer acionistas privados (sobretudo internacionais) da Petrobrás, assassinou Angélica Rodrigues, de 26 anos.

"Angélica Rodrigues, 26 anos, estava cozinhando com álcool combustível em São Vicente, no litoral de São Paulo, quando sofreu um acidente e teve 85% do corpo queimado. Após semanas internadas, ela morreu na quarta-feira (6/4). Sem dinheiro e com o aumento do preço de gás de cozinha, a única maneira que a mulher encontrou para cozinhar foi usando álcool, segundo a família", informa o portal Metrópoles .

