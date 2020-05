Política econômica de Bolsonaro e Guedes faz real se transformar em moeda tóxica

A moeda brasileira é a que mais se desvaloriza no mundo no ano de 2020, ganhando por isso status de moeda tóxica com aversão a riscos fiscal e político edit

247 - O real já acumulou perda de quase 30% ante o dólar no ano e é a moeda de pior desempenho entre os países emergentes.

Esta desvalorização desde o início do ano reflete uma aversão à moeda brasileira, inédita nas duas últimas décadas, e que já levou à classificação da divisa nacional como um "ativo tóxico" por bancos estrangeiros, informa o jornalista Eduardo Cucolo na Folha de S.Paulo.

Na comparação com outras moedas de países da América Latina, a desvalorização do real se destaca. O segundo pior resultado é o do peso mexicano (-19%), distante da desvalorização da moeda brasileira.

Em comparação com outros países emergentes, também é grande a desvalorização do real. Na África do Sul , o rand sofreu perda de 22% e o rublo russo de 13%.

O risco Brasil medido pelo CDS (Credit Default Swap) subiu 220% em 2020. Na média dos países emergentes, a alta foi de 77%.

O banco Credit Suisse divulgou relatório em que classificou a moeda brasileira como "tóxica" e na lista das divisas de países fiscal ou politicamente expostos. A instituição projeta uma cotação de R$ 6,20 até o fim do ano.

