Preço da gasolina sobe pela 4ª semana seguida; alta no ano é de 35,5%

Em alguns estados, como Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o valor do litro da gasolina continua acima de R$ 7 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles- O preço da gasolina voltou a subir pela quarta semana seguida. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou, nesta sexta-feira (17/09), que o preço médio do litro no país é de R$ 6,076 na semana entre os dias 12 e 18 de setembro.

Em relação às últimas quatro semanas, quando o litro estava a R$ 5,982, o avanço foi de 1,57%. Em relação à semana passada (entre os dias 5 e 11), a alta foi de 0,2%. No ano, a gasolina já subiu 35,5% de acordo com a ANP.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE