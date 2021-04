Preço do óleo aumentou mais de 90% em 12 meses em São Paulo

247 - De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em março, o preço do óleo de soja e do arroz foram os que mais acumularam alta nos últimos 12 meses.

O óleo registrou alta de 91,88% em 12 meses, enquanto o arroz registrou queda de 63,22%. Já o feijão teve uma alta acumulada de 23,52%.

O valor da cesta básica na cidade de São Paulo teve um aumento médio de 19,09% neste período, atingindo 0,72% de alta só no mês de março.

