Preços da gasolina e do gás no Brasil pós-golpe caminham para ser os maiores do século

247 - Um levantamento realizado pelo monitor de preços do Observatório Social da Petrobras (OSP) aponta que o preço da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, devem chegar em outubro ao maior valor registrado desde o início do século.

De acordo com o jornal Valor Econômico, dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) ressaltam que nas três primeiras semanas de outubro o valor médio da gasolina foi de R$ 6,266, contra o pico registrado em fevereiro de 2003, que foi de R$ 6,254 por litro.

Já obotijão de gás de cozinha teve um preço médio de R$ 100,35 nas três primeiras semanas de outubro. Em setembro, o valor cobrado pelo mesmo botijão já havia alcançado o patamar recorde de R$ 97,73. Em outubro, o preço do diesel S-10 também deverá chegar ao maior valor desde dezembro de 2012, quando teve início a série histórica, em dezembro de 2012. O litro do combustível foi comercializado a R$ 5,032 nas três primeiras semanas do mês.

Os altos valores dos combustíveis e do gás estão atrelados à política de preços praticada pela Petrobrás, que está atrelada ao preço do petróleo no mercado internacional e ao dólar.

