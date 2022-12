Presidente da Petrobrás aceita convite para integrar governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo

Seu mandato atual vai até abril de 2023, mas integrantes do governo de transição gostariam que ele renunciasse antes, para agilizar a troca de comando edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, aceitou o convite do futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para compor a equipe do próximo governo paulista, mas continue dando atenção exclusiva à passagem de comando que adotou na companhia, informou a petroleira nesta terça-feira em fato relevante ao mercado.

No documento, a Petrobras não deu detalhes sobre até quando o presidente deverá permanecer no cargo. Seu mandato atual vai até abril de 2023, mas integrantes do governo de transição gostariam que ele renunciasse antes, para agilizar a troca de comando.

"Nas próximas semanas, o presidente Caio seguirá em sua função atual e não participará da transição em São Paulo", disse a companhia.

"Como Presidente da Petrobras, continue dando atenção exclusiva à passagem de comando que alterou na companhia, colaborando em conjunto com os demais diretores executivos para uma transição profissional, transparente e aderente às boas regras de governança."

Antes de ocupar o comando da Petrobras, Paes de Andrade era secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, próximo ao ministro Paulo Guedes.

Na véspera, a Reuters publicou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi convidado por Tarcísio de Freitas para integrar o próximo governo paulista, segundo fontes com conhecimento do assunto.

