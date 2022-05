Presidente da Petrobras diz que empresa manterá política de preços

Estatal teve lucro de R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre, o que corresponde a alta de 3.718%. Presidente Bolsonaro criticou a empresa edit

Metrópoles - O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, afirmou, nesta sexta-feira (6/5), que a estatal manterá a política adotada atualmente para definir o valor dos combustíveis – a qual consiste em seguir os preços praticados pelo mercado. A fala ocorreu durante participação do executivo em reunião da empresa para apresentar o balanço financeiro do primeiro trimestre.

Na quinta (5/5), a estatal anunciou lucro líquido de R$ 44,561 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado ficou muito acima do R$ 1,16 bilhão atingido no mesmo período de 2021. Na comparação anual, a elevação foi de 3.718,4%.

Segundo Coelho, os resultados constituem fruto de uma “gestão responsável que tem sido feita nos últimos anos”. “Não podemos nos desviar da prática de preços de mercado.

