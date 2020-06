Presidente do Banco do Brasil volta a defender privatização

247 – O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, defendeu a privatização da instituição financeira. "A privatização do Banco do Brasil não deverá ocorrer com a venda da instituição a um grande concorrente nacional ou estrangeiro, e sim pela pulverização de seu capital. O governo planeja vender parte das ações que se encontram hoje em seu poder, e ficar com menos de 50%. Com isso, o banco deixaria de ser estatal, mas preservaria uma participação grande da União em seu capital", informa a jornalista Lu Aiko Otta , do Valor Econômico.

A privatização do BB é um projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do próprio Novaes. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, o ministro afirmou ser necessário vender logo a “porra” do banco. Jair Bolsonaro, porém, deixou claro que a operação não será tratada no atual mandato. Disse que é um tema para 2023.

