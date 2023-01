Presidente Lula sanciona Orçamento de 2023

Com as mudanças feitas pela PEC da Transição, o governo federal terá R$ 145 bilhões para além do teto de gastos edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou nesta terça-feira (17) o Orçamento para 2023. A sanção foi publicada em edição extra do "Diário Oficial da União".

Com as mudanças feitas pela PEC da Transição, o governo federal terá R$ 145 bilhões para além do teto de gastos. Desse total, R$ 70 bilhões vão reforçar o orçamento do programa Bolsa Família, garantindo o pagamento no valor de R$ 600 por família, e um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos.

O teto de gastos foi uma medida aprovada pelo governo Michel Temer e apoiada por Jair Bolsonaro (PL). De acordo com esta proposta, o investimento de um ano deve representar o dos 12 meses anteriores e apenas corrigido pela inflação. Na prática, a regra prejudica serviços públicos.

