Privatizada, Light diz à Aneel que não tem caixa para sustentar a concessão

247 – A empresa de energia Light, que foi privatizada e tem entre seus principais acionistas Beto Sicupira, pivô da fraude bilionária nas Americanas, e Ronaldo Cezar Coelho, ex-tesoureiro do PSDB, avisou a Agência Nacional de Energia Elétrica que não tem caixa para sustentar suas operações.

"A Light, distribuidora de energia que atende a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, afirmou à Agência Nacional de Energia Elétrica que a sua concessão 'tem apresentado geração de caixa insuficiente para garantir sua sustentabilidade'. O principal motivo, de acordo com a Light, são as chamadas perdas 'não técnicas', ou seja, furtos (gatos) e a inadimplência", aponta reportagem de Manoel Ventura , do jornal O Globo.

“A concessão de titularidade da Light tem apresentado geração de caixa insuficiente para garantir sua sustentabilidade, sendo a diferença entre as perdas de energia reais e as perdas regulatórias definidas pela Aneel um dos principais fatores causadores desse desequilíbrio”, afirma o documento, enviado à agência nesta semana.

"A situação da empresa despertou alerta de investidores nos últimos dias, depois que a companhia contratou a Laplace Finanças — que recentemente assessorou a Oi durante sua recuperação judicial", acrescenta o repórter.

