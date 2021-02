Programa do governo resulta em mais de 5 mil “demissões voluntárias” no Banco do Brasil

De acordo com o banco, 5,5 mil funcionários aderiram aos programas de demissão voluntária edit

247 - O Banco do Brasil divulgou nesta segunda-feira (08) que 5.533 funcionários da instituição aderiram aos programas de demissão voluntária, anunciados no mês passado, de acordo com a BandNews.

De acordo com o plano, as estimativas eram a adesão de 5 mil funcionários e o fechamento de 112 agências.

Servidores prometeram para a próxima quarta-feira (10 uma paralisação de 24 horas contra as medidas. Os trabalhadores tomaram a decisão durante assembleia online na última sexta-feira (05) e aprovaram o estado de greve.

Na semana passada os representantes dos bancários realizaram uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, pedindo a intervenção da promotoria para obtenção de informações.

O BB informa ainda que os impactos financeiros da redução do número de funcionários serão apresentados nos resultados do quarto trimestre de 2020.

