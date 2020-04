Projeções assustadoras para o dólar no Brasil: R$ 7,35 em 2021, diz UBS

Os economistas do banco suíço UBS divulgaram um relatório assustador com projeções para o dólar no Brasil. A casa formulou três cenários possíveis para a cotação da moeda norte-americana. Em um deles, a divisa fecharia o ano encostando em 6 reais e encerraria 2021 na casa dos R$ 7,35 edit

247 - Projeções do UBS estabeleceram um cenário catastrófico para o dólar no Brasil. O banco suíço prevê que o dólar pode encostar em R$ 7,35 no final de 2021, valor que colocaria a economia brasileira na UTI, com diversas ameaças estruturais para mercados e produção industrial.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o banco suíço considerou que o desempenho do comércio está regredindo a níveis de 2002 e que o diferencial da taxa de juros (a distância entre a taxa básica brasileira e aquela praticada em países ricos) está em ligeiro viés de baixa. Por isso, os economistas estimam que um preço justo para o dólar seria de R$ 4,60 neste ano e R$ 4,50 em 2021.”

A matéria ainda acrescenta que “no entanto, devido à pressão exercida pela atual situação de crise, o banco fixou seu cenário base com cotações de R$ 4,95 para 2020 e R$ 4,60 para 2021.Além disso, como é praxe, os economistas alteraram algumas variáveis do cenário base para gerar outros dois panoramas. No mais positivo, o dólar cairia para R$ 4,45 até o final do ano e para R$ 4,30 em 2021.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.