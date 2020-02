Propagação do surto de coronavírus derruba previsões econômicas globais

O aumento do número de casos de coronavírus, que obriga a tomada de medidas de prevenção e controle como quarentenas e restrições de mobilidade, acarreta a paralisação de empresas chinesas, com consequências negativas para a economia global edit

247 - O aumento da propagação do surto de coronavírus, com maior número de infectados e mortos na China, derrubou estimativas econômicas de empresas, analistas e investidores em várias partes do mundo..

Sendo a China o líder mundial em comércio exterior, a consequência da epidemia para a atividade econômica global é direta.

As quarentenas, internações e restrições de mobilidade paralisaram empresas chinesas e derrubaram o fornecimento de insumos, afetando a produção em outros países, como montadoras e empresas de tecnologia, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

É notável também a redução da atividade chinesa, acarretando menor demanda, o que afeta as exportações do resto do mundo para o mercado chinês.