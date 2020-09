'Qualquer intervenção nos preços dos alimentos será um desastre', diz Maia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta sexta-feira (11) que seria um "desastre" qualquer tipo de intervenção do governo nos preços dos alimentos. Nesta semana o preço de alguns produtos, principalmente do arroz, disparou em todo o País.

“Qualquer intervenção nos preços como no passado (…) será um desastre, se esse for o caminho do governo, que, de alguma forma, foi o caminho sinalizado pelo Ministério da Justiça”, disse Maia, de acordo com o G1.

