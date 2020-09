Retomada da atividade econômica não alcançou os níveis pré-pandemia em 131 países pesquisados, diz índice PET

247 - Um indicador criado pelo centro de pesquisa chinês Luohan Academy, aponta que em 131 países que tiveram suas economias monitoradas durante a crise do novo coronavírus, nenhum conseguiu retornar ao patamar de atividade que antecedeu a pandemia.

De acordo com o Pandemic Economy Tracker (PET) as recuperações variam de 82,4%, no caso do Peru, ao ponto máximo de 98,3%, índice registrado pela China. O Brasil, segundo o PET, registra que o patamar de atividade alcança 95,8% em comparação com o período pré-pandemia.

Ainda conforme o estudo, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, o índice de retomada da atividade chega a 94,8%, na Alemanha, 92% nos Estados Unidos, 91,4% na Itália, 91,2%, na Espanha e 89,4% no Reino Unido.

“Embora não seja perfeito, esse tipo de indicador tem nos ajudado a ter uma ideia do quanto falta para voltarmos ao nível de atividade anterior à crise”, disse o economista da consultoria LCA e pesquisador-associado do Ibre/FGV, Bráulio Borges, em entrevista ao jornal.

