Saiba o que disse Arthur Lira em jantar com empresários

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou na noite desta sexta-feira (3) de um jantar em homenagem à sua reeleição histórica para a presidência da Casa. O evento aconteceu em Brasília, na casa do dono da União Química, Fernando Marques.

Lira falou aos empresários reunidos na ocasião que o Brasil fará a reforma tributária "possível". "A gente vai ter que ter muita paciência, porque todo mundo tem uma reforma tributária própria. Vamos quebrar alguns ovos e fazer a possível primeiro".

O presidente da Câmara também prometeu levar adiante outras reformas que, segundo ele, auxiliarão no crescimento econômico do país. "A facilitação da vida dos negócios no Brasil tem que estar em primeiro lugar, porque é o setor que gera renda, empregos e sustenta a máquina".

A discussão do novo arcabouço fiscal será feita dentro do prazo da PEC da Transição, assegurou Lira.

Sobre os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8 de janeiro, Lira disse que o Congresso Nacional trabalhará para distensionar o Brasil: "nossa luta vai ser encontrar esse ponto de equilíbrio, uma base que favoreça as votações, uma condução deste país com os limites que todas as regiões impõem, e o Congresso vai ter sabedoria para fazer, em harmonia, o caminho político de parceria ombro a ombro, sem invadir o território de ninguém".

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), esteve no jantar e também tocou no assunto da reforma tributária, colocando-a como prioridade do governo Lula (PT). "Ela traz eficiência econômica. Não é para aumentar imposto, é para simplificar".

CEO do grupo empresarial Esfera Brasil, Camila Camargo pediu a Lira atenção à reforma tributária, ao novo arcabouço fiscal e ao fim do voto de qualidade no Carf, que dá ao Fisco o poder de desempate em processos administrativos. "O Brasil não vai mais atrair capital estrangeiro para os negócios enquanto os investidores não sentirem que há segurança política e jurídica. É urgente a redução e a simplificação da carga tributária no país, que penaliza o bom pagador e, muitas vezes, isenta o sonegador".

Também participaram do jantar a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Horbach, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy e o CEO do Bradesco, Octavio de Lazari.

