Sanções a Belarus podem encarecer alimentos no Brasil, afirma ministra

Metrópoles - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ao jornal O Estado de S.Paulo, nesta terça-feira (16/11), que o governo federal age para evitar que as sanções econômicas contra Belarus por violação dos direitos humanos provoquem mais uma disparada no preço dos alimentos no Brasil. O país europeu é responsável por 20% do potássio usado como fertilizante no campo brasileiro.

O presidente Alexander Lukashenko é acusado de permitir que pessoas do Oriente Médio entrem na Europa usando Minsk, capital de Belarus, como rota e sigam para a fronteira polonesa. Nesse cenário, a União Europeia decidiu aplicar sanções ao país.

Em entrevista exclusiva ao jornal, a ministra Tereza Cristina revelou a preocupação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação ao assunto. Barreiras econômicas dos EUA e da União Europeia podem prejudicar o fornecimento de fertilizantes de Belarus para a próxima safra de verão no Brasil. Tereza Cristina garantiu, no entanto, que a atual safra brasileira já está garantida. “Inclusive está plantada mais de 70%.”

