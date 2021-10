Sob Bolsonaro e Guedes, Brasil registra menor consumo de carne vermelha em 26 anos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Sob o governo Jair Bolsonaro e a política econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, o consumo de carne vermelha pelos brasileiros diminuirá em quase 14% neste ano, se comparado a 2019, segundo o UOL. O alimento já acumula alta de 30,7% em 12 meses, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Além da alta da carne e de outros produtos, o país tem 14,1 milhões de desempregados.

O nível de consumo de carne bovina é o menor em 26 anos, de acordo com a série histórica da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), com início em 1996.

PUBLICIDADE

O impacto da inflação sobre a carne não fica só nos números. Recentemente, a capa do jornal Extra ganhou forte repercussão por mostrar cidadãos "garimpando" entre carcaças pedaços de carne para alimentar suas famílias.

Segundo a professora da faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade de Campinas, Glaucia Pastore, a má alimentação da população aumenta as "possibilidades de doenças virais ou outras crônicas não transmissíveis, como diabetes, cardiopatias, câncer, que se prolongam por toda a vida, impossibilitando de trabalhar".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE