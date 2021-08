Sociedade brasileira não vai aceitar nova ditadura, diz Edmar Bacha

247 – O economista Edmar Bacha, que é considerado um dos pais do Plano Real, afirmou, em entrevista ao jornal Valor Econômico, que a sociedade brasileira não aceitará nova ditadura. “Acho que ninguém que votou no Bolsonaro, que não foi meu caso, esperava que levasse o governo a esse ponto, de ameaça às instituições democráticas”, disse ele ao jornalista Alex Ribeiro . "Estou levando a sério as ameaças que o presidente tem feito em relação à não realização das eleições de 2022, se não for nos termos em que ele especifica. Termos esses que não cabem a ele decidir, mas sim ao Congresso", aponta.

Bacha disse que a reação da sociedade é urgente. "É preciso deixar bastante claro que a sociedade civil não está disposta a uma nova aventura ditatorial", apontou. "Foi a primeira vez que Bolsonaro falou que, se a Constituição não for do lado dele, irá contra Constituição. Ele anunciou que está disposto a tentar dar o golpe. É o presidente da República falando. Isso é de uma gravidade extraordinária. Inclusive acho que é um crime de responsabilidade pelo qual deveria sofrer impeachment", prosseguiu.

