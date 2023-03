Taxa de juros praticada pelo BC elevou endividamento e contribuiu para pedido de recuperação judicial, diz grupo Petrópolis

Apoie o 247

247 - A cervejaria Petrópolis, dona das marcas Itaipava, Crystal e Petra, entrou nesta segunda-feira (27) com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. A companhia aponta que suas dívidas somam R$ 4,2 bilhões, sendo 48% delas de ordem financeira e 52% com fornecedores e terceiros.

No documento protocolado na Justiça, o grupo Petrópolis argumentou que sua liquidez financeira foi comprometida pelo alto patamar da taxa de juros praticada pelo Banco Central, atualmente em 13,75%. Isso pressionou o nível de endividamento e gerou um impacto de R$ 395 milhões por ano no fluxo de caixa da companhia.

A taxa básica de juros, ou taxa Selic, vem sendo criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por políticos e economistas de diferentes correntes de pensamento como prejudicial à retomada do crescimento, pois encarece o crédito e reduz o poder de consumo das pessoas.

De acordo com a petição em que pediu recuperação, o grupo enfrenta uma crise de liquidez há 18 meses decorrente da redução de receita. No ano passado, a empresa vendeu 24,1 milhões de hectolitros de bebidas, o que representa uma queda de 23% na comparação com 2020. Essa redução significou um recuo de 17% na receita bruta do período. Ao mesmo tempo, os custos do setor subiram e, ainda segundo a defesa da Petrópolis, não foram repassados ao consumidor.

“A combinação desses fatores, exógenos e alheios ao controle das requerentes, gerou uma crise de liquidez sem precedentes no Grupo Petrópolis, que comprometeu seu fluxo de caixa a ponto de obrigá-lo a buscar a proteção legal com o ajuizamento deste pedido de recuperação judicial”, diz o documento.

