TCU: Eletrobras deve ser privatizada por R$ 130 bilhões, ou dobro do que diz o governo

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo apresentou nesta terça-feira (15) ao tribunal um relatório sobre a Eletrobras e, conforme os cálculos apresentados por ele, o patrimônio, avaliado em R$ 67 bilhões, vale, na verdade, pelo menos R$ 130,4 bilhões. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, na sessão desta terça (15), o ministro do TCU apresentou um voto diferente das teses defendidas pelo governo. Ele criticou a possibilidade de privatização e afirmou que "nenhum país" com produção elétrica proveniente de energia hidráulica fez até hoje.

"Nenhum país cuja matriz elétrica possua hidroeletricidade como parte significativa [caso do Brasil] privatizou seu setor elétrico. Estados Unidos, China, Canadá, Suécia, Noruega, Índia, Rússia. Nenhum deles", disse.

No relatório, o ministro afirmou que as 22 hidroelétricas da Eletrobras, que detêm 50% dos reservatórios do Brasil, já estão "completamente amortizadas e depreciadas". "Em tese, a partir de então, toda a população passaria a usufruir de todo esse investimento já feito e liquidado", segue ele. "Mantidas as outras variáveis constantes, isso poderia significar contas de energia mais baratas na casa do consumidor. Contudo, com a desestatização em curso, o aproveitamento desses investimentos já amortizados será transferido à iniciativa privada, sem qualquer garantia de modicidade tarifária", continuou.

"Em outras palavras, a sociedade arcou com os custos de construção e instalação dessas UHEs, mas, depois de prontas e pagas, não poderá delas usufruir de forma direta. Além disso, poderá ter uma conta para pagar de R$ 100 bilhões, nos próximos 30 anos", complementou.

