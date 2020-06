Tesouro libera 1ª parcela de auxílio a estados e municípios: R$ 15 bi

Reuters - Estados e municípios receberão nesta terça-feira o valor referente a junho da ajuda financeira aprovada pelo Congresso para recompor parte da sua perda de arrecadação em meio à pandemia do coronavírus, informou o Tesouro Nacional.

Serão repassados 9,25 bilhões de reais para os Estados, 5,748 bilhões de reais para os municípios e 38,6 milhões de reais para o Distrito Federal, num total de 15,036 bilhões.

Segundo o Tesouro, as próximas parcelas serão pagas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro de 2020.

O projeto aprovado pelo Congresso prevê a injeção de 60,15 bilhões de reais do Tesouro em ajuda a Estados e municípios, em quatro parcelas. Além da transferência direta de recursos, o projeto prevê a suspensão da dívida dos entes com a União até o fim deste ano, num benefício de 35,34 bilhões de reais.

Estados e municípios também poderão renegociar obrigações com bancos públicos (alívio potencial de 13,98 bilhões de reais) e com organismos internacionais (10,73 bilhões de reais). Finalmente, haverá suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias dos municípios até o fim deste ano, com impacto de 5,6 bilhões de reais.

Por Marcela Ayres

