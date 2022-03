Uso do dólar como arma política vai acelerar a fuga da moeda estadunidense, aponta Reuters

Apoie o 247

Reuters - As sanções dos EUA contra a Rússia devem acelerar um movimento de alguns países para reduzir sua dependência do dólar, o que também pode diminuir a demanda por títulos do Tesouro, assim como o Federal Reserve, o maior detentor de dívida dos EUA, pretende cortar participações em títulos.

Os Estados Unidos e outras nações ocidentais impuseram sanções econômicas generalizadas contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, que efetivamente cortaram o banco central da Rússia, o fundo soberano, bancos e certos indivíduos de entrar em transações em dólares americanos.

O dólar é a principal moeda de reserva do mundo. Analistas dizem que usá-lo como uma arma financeira provavelmente acelerará um movimento já em andamento por muitos países para diversificar os investimentos em moedas alternativas.

“Quanto mais o usamos, mais outros países vão se diversificar devido a razões geopolíticas”, disse Zongyuan Zoe Liu, pesquisador de economia política internacional do Conselho de Relações Exteriores.

