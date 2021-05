Verizon anuncia venda do Yahoo e AOL por US$ 5 bilhões

O negócio da operadora americana foi avaliado em US$ 5 bilhões. A Verizon receberá US$ 4,25 bilhões em dinheiro e manterá 10% de participação acionária edit

Bloomberg - A Verizon Communications Inc. concordou em vender sua divisão de mídia para a Apollo Global Management Inc. por US $ 5 bilhões, um movimento que descartará marcas on-line antes dominantes, como AOL e Yahoo.

A unidade será conhecida como Yahoo após o fechamento da transação, que é esperada para o segundo semestre deste ano, disse a Verizon em um comunicado na segunda-feira.

A Verizon manterá uma participação de 10% no negócio, disse, confirmando um relatório anterior da Bloomberg News. Guru Gowrappan permanecerá como diretor executivo do grupo de mídia.

Com a venda, a Verizon está descarregando os restos de uma incursão ambiciosa, mas perturbadora, na publicidade online. No ano passado, a gigante das telecomunicações concordou em vender o serviço de notícias online HuffPost para a BuzzFeed Inc. e, em 2019, vendeu a plataforma de blogs Tumblr.

A prioridade da companhia telefônica hoje é seu negócio sem fio e a construção de uma rede multibilionária para serviços 5G avançados.

