'Alckmin teve grandeza para participar de uma grande frente pela democracia', diz Florestan Fernandes Júnior

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no Bom Dia 247 deste domingo (10), elogiou o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) pela decisão de se aliar ao ex-presidente Lula (PT) para formar uma chapa forte para disputar a eleição deste ano.

Ele definiu o movimento do ex-tucano como um gesto "de grandeza". "Esse momento é crucial para o país. É o momento para uma grande frente. Acho que o Alckmin teve essa grandeza, viu que a situação é grave. Ele tem diferenças mesmo com o PT e o Lula mas sabe que nesse momento o que está em jogo é a preservação da democracia, e melhor seria que outros viessem junto, em uma grande frente. A situação não está fácil".

Sobre os rumores de que Alckmin poderia puxar o tapete de Lula, assim como fez o ex-presidente Michel Temer (MDB), que articulou um golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o jornalista destacou que o ex-tucano tem um histórico de lealdade. "O Alckmin tem diferenças. Não tem nada a ver o Michel Temer com o Geraldo Alckmin. Eles são muito diferentes. O Geraldo Alckmin tem uma tradição de lealdade na sua história. Você pode falar o que quiser dele, que ele como governante cometeu equívocos graves, mas ele sempre foi leal, inclusive ao Mário Covas, que foi um político ligado àquela social-democracia do PSDB e que esteve no palanque do Lula em 1989, contrariando o posicionamento do José Serra e Fernando Henrique Cardoso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE