Altman: discurso de Lula está buscando um eixo de moderação e pacificação nesta campanha

247 - Os discursos moderados do ex-presidente Lula na campanha fazem parte de sua estratégia política de aproximação com o centro, avaliou o jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247. No entanto, isso deve levar a mais discursos “chatos” e “abaixo da expectativa”, disse Altman.

“A forma do discurso foi um pouco monocórdica, a não ser que o cálculo tenha sido realmente fazer um discurso chato, porque às vezes o cálculo é fazer um discurso moderado no conteúdo e na forma, sem exaltação. Sair do tom em determinadas passagens pode significar romper o ambiente de moderação e pacificação, que é o eixo que está sendo buscado criar -- um eixo de moderação e pacificação que supostamente permita ampliar o alcance do discurso do Lula a setores mais ao centro”, disse.

“É uma questão de expectativa e realização. Toda vez que o Lula for discursar, a expectativa é sempre muito alta. Comparando o Lula com o próprio Lula, foi um discurso mais chato, que teve mais aplausos no início que no final”, disse.

