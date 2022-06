“Bolsonaro terá que prestar contas por todos os seus crimes”, diz Marcelo Uchoa

Apoie o 247

247 - O jurista Marcelo Uchoa comentou, em entrevista à TV 247, os desdobramentos do escândalo do MEC protagonizado por Milton Ribeiro. O ex-ministro de Jair Bolsonaro foi preso no âmbito da operação Acesso Pago, que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Ribeiro, lembrou o professor, recebia pessoas indicadas pelo chefe de governo, que por sua vez sabe que terá que prestar contas. Bolsonaro tentou minimizar, dizendo que o ex-ministro praticou “só tráfico de influência”.

>>> Bolsonaro normaliza corrupção de Milton Ribeiro: “foi só tráfico de influência”

“Só tráfico de influência pesado em ouro bruto… É de uma gravidade tremenda, mais um crime de responsabilidade, uma demonstração de que o presidente irá prevaricar. Não tenho mais esperança que as instituições tomarão alguma atitude em relação a esta declaração. Todo mundo está esperando as eleições passarem, mas o Bolsonaro que não pense que não terá que prestar contas por tudo isso. Ele tem responsabilidade direta”,disse.

Uchoa também lembrou das declarações de Ribeiro, de março deste ano, de que estaria recebendo no MEC um pastor indicado por Bolsonaro. “O ministro diz claramente que está recebendo uma pessoa por indicação do Bolsonaro. Essa pessoa é um pastor, que transita no Ministério da Educação sem ter cargo nenhum e que representa prefeitos. Dizem alguns prefeitos que esse pastor cobrava em ouro, e na conta do ministro você encontra dinheiro que foi repassado pelo pastor”, disse.

