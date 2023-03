Caso Tacla Duran revelou como funciona a censura na mídia brasileira, diz Mário Vítor Santos

Apoie o 247

247 - O jornalista Mário Vitor Santos criticou a mídia corporativa, em especial o jornal O Globo, por omitir o depoimento do advogado Tacla Duran, que aponta o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) como extorsionários durante a Lava Jato. Segundo “Demorou quase 24 horas para a Globo suspender a censura sobre o depoimento”, apontou.

“É interessante ver como a censura do conglomerado Globo foi articulada. É como se viesse uma decisão do departamento interno de censura, ou seja, da direção do veículo dizendo assim: ‘sobre Tacla Duran, o depoimento feito ao juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba acusando Deltan Dallagnol e Sérgio Moro de praticarem extorsão e receberem recursos ou diminuirem a multa a ser paga pelo Tacla Duran, esse assunto nós não vamos comentar, não vai existir’. Isso é a demonstração maior do que é o jornalismo corporativo tradicional”, explicou o jornalista à TV 247.

Segundo Mário Vitor Santos, “mais importante é o que é omitido, o que é cortado do que aquilo que é publicado e veiculado”.

“É dessa maneira que os editores/censores agem: cortando todo o material que possa ser sensível e contrário aos interesses do veículo, aos interesses políticos. A Folha e o Estadão também omitiram ao enterrar o assunto em páginas internas, sem dar o devido destaque”, finaliza.

Em artigo publicado no Brasil 247, Mario Vitor faz mais críticas ao posicionamento do conglomerado, que vem mudando desde o início do governo. “A Globo, que vinha sendo menos agressiva que o habitual neste início de governo petista, mudou nas últimas duas semanas”.

