Charge Falada entrevista Marília Marz, nova chargista da Folha

247 - O Charge Falada entrevistou a cartunista Marília Marz, nova chargista da Folha de S.Paulo, que é arquiteta e se popularizou nas redes sociais.

A chargista apresenta um trabalho com linguagem nova, segundo os apresentadores do canal, os chargistas Miguel Paiva e Aroeira. O programa discutiu as charges eternas e atuais e a semana política no Brasil.

Marília é mais um caso de chargista que começou em outra área. Ilustrava, fazia projetos de arquitetura e acabou não conseguindo arquivar todas as ideias que tinha para fazer uma charge. É mais uma arquiteta que se junta ao time de cartunistas, com Paulo Caruso, Chico Caruso e Claudius, entre outros.

“A minha própria charge favorita é com o Bolsonaro jogando o vírus pra debaixo do tapete, mas queria que não aparecesse a cara dele. Consegui”, afirmou.

O episódio mostrou que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello continua campeão de escolha na categoria "Bundão da semana".

Ouça a íntegra do Podcast, episódio 17:

