'Com Bolsonaro, Brasil tem sua pior imagem na história da opinião pública internacional', diz Gustavo Conde

Linguista, no entanto, acredita que cenário pode ser revertido com eleição de Lula: "Tem uma força que nenhum chefe de Estado do mundo tem"

247 - Em meio a mais um vexame diplomático protagonizado por Jair Bolsonaro (PL), que convidou embaixadores internacionais a uma reunião para questionar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras, o linguista Gustavo Conde afirmou que a imagem brasileira nunca esteve tão desgastada no exterior como está desde que o atual chefe do Executivo assumiu o cargo.

“É a pior imagem do Brasil de todos os tempos. Eu entrevistei muita gente com circulação em todos os corredores diplomáticos internacionais (e dizem) que é a pior imagem da história brasileira. O país virou realmente um pária. Mas essa opinião pública estrangeira sabe que a gente deu azar e foi irresponsável por eleger o Bolsonaro. Nos EUA aconteceu com o Trump, e temos outros exemplos ao redor do mundo, então estamos sujeitos a isso. Faz parte, lamentavelmente, porque esse ímpeto fascista da extrema-direita teve um soluço histórico nesses últimos dez anos. Agora está num processo de reversão", afirmou Conde, em entrevista à TV 247.

O linguista acredita que, apesar do estrago diplomático promovido por Bolsonaro, a imagem do Brasil pode ser revertida com a eleição de Lula, que 'tem uma força que nenhum chefe de estado do mundo tem': "É curioso, porque imediatamente antes disso, por exemplo, em 2010, 2012, o Brasil tinha atingido o sexto lugar nas economias do mundo todo, tinha a melhor imagem... o Lula, inclusive hoje, tem essa monumentalidade. Você vê que na Europa todo mundo quer ficar perto dele, ele foi tratado como ídolo na Argentina, então o Lula tem uma força que nenhum chefe de Estado do mundo tem. Então eu acho que o Brasil, com Lula, volta muito rapidamente a ter um papel de protagonismo no mundo."

