É óbvio que o imperialismo disputa os processos sociais, mas isso não invalida o desconforto de quem vai às ruas, diz Medeiros

247 - As manifestações da década de 2010 que abalaram diversos países refletiram uma insatisfação popular genuína, apesar de alguns movimentos terem sido capturados por interesses estrangeiros, defendeu o presidente do Psol, Juliano Medeiros, em entrevista à TV 247. Segundo o dirigente partidário, o desgaste dos projetos de poder vigentes foi disputado tanto pelas forças de esquerda como as forças imperialistas em eventos como as ‘Jornadas de Junho’, em 2013, e a ‘Primavera Árabe’.

“É óbvio que o imperialismo disputa esses processos sociais. Algumas vezes eles conseguem conduzir esses processos para sua agenda política, e algumas vezes não”, disse Medeiros.

Para evitar um eventual revés, recomendou Medeiros, os movimentos progressistas devem perder o “medo” de processos sociais de contestação que não estão sob o seu controle, assim como as pessoas devem deixar de rechaçar tais processos como simplesmente operações do setor de inteligência dos Estados Unidos, que estaria conduzindo guerras híbridas de desestabilização social e ‘revoluções coloridas’.

Sobre as ‘Jornadas de Junho’, o presidente do Psol comentou: “[Os protestos] revelaram um mal-estar genuíno e legítimo da sociedade brasileira em relação a uma série de limitações do projeto do PT no poder, que reduziu as desigualdades, valorizou o salário mínimo e gerou um processo de integração regional soberana, mas não resolveu todos os problemas. Depois de uma década, isso gerou um desconforto e mal-estar por conta das obras da Copa do Mundo e outros investimentos, além de passivos das grandes cidades que não eram enfrentados. Às vezes nem foi culpa do PT, e sim do prefeito ou do governador”.

“Alí perdemos. Aquele processo não foi hegemonizado pelas ideias de esquerda, mas esse fato não significa que o processo todo tem que ser rechaçado e visto como uma operação estrangeira”, avaliou.

