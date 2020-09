“É preciso unir a esquerda e chegar ao povão”, diz Bresser-Pereira

247 - O ex-ministro e professor emérito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Luiz Carlos Bresser-Pereira defendeu, durante entrevista na TV 247, a união da esquerda brasileira em torno de um único candidato para a eleição de 2022 contra Jair Bolsonaro e falou da necessidade do setor em se reconectar com as massas.

Para ele, ainda que faltem dois anos para o pleito, é necessário que as lideranças de esquerda já se movimentem em torno de projetos, como tem sido feito, e que, na hora de lançar um candidato para representar o setor, seja escolhido um nome forte, com reais condições de chegar à presidência. “É muito importante que haja uma união das esquerdas. Não houve na última eleição e isso foi muito ruim. A grande ambição que nós temos é a eleição presidencial, daqui a dois anos ainda, tem algum tempo, mas nesse momento vai haver uma eleição e é preciso que haja um candidato da esquerda que tenha realmente condições. É preciso que esse candidato chegue ao segundo turno e é preciso que haja um grande acordo para que no segundo turno se feche a questão com todos os partidos”.

“Acho que esse é o caminho natural e acho que é fundamental que, por enquanto, os líderes estejam discutindo projetos. O Lula fez isso, o Ciro Gomes tem feito isso muito insistentemente e acabou de publicar um livro que é muito bom sobre projeto nacional, então a esquerda está se mexendo, e ela precisa mexer na coisa substantiva. É claro que ao mesmo tempo é preciso uma capacidade de chegar ao povão e recuperar esse povão que está sendo miseravelmente enganado pelo senhor Bolsonaro. O Bolsonaro aumentou sua intenção de votos graças ao auxílio emergencial que ele era contra, isso acontece”, completou.

