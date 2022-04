"Estamos encerrando o ciclo do golpe", diz Gustavo Conde

O comunicador afirma que o Brasil está finalmente virando a página do golpe de 2016, com a perspectiva de vitória do ex-presidente Lula em 2022 edit

247 – O linguista e jornalista Gustavo Conde avaliou, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os brasileiros perderam o medo de Jair Bolsonaro, dos militares e de seus esbirros autoritários. "Estamos finalmente encerrando o ciclo do golpe", afirma.

Conde falou sobre os encontros de Lula com artistas, no Rio de Janeiro, e sobre a dissolução do antipetismo, fenômeno que marcou as eleições de 2018. "Hoje, o antipetismo não elege mais ninguém". Na entrevista, ele também afirmou que a deputada Marília Arraes é um "assombro semiótico" e favorita nas eleições de Pernambuco.

