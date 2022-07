EUA estão dizendo aos militares: não contem com nosso apoio, diz Jamil Chade

Apoie o 247

247 - O jornalista Jamil Chade, em entrevista à TV 247, comentou algumas manifestações oficiais dos Estados Unidos sobre a situação política no Brasil, a mais recente delas sendo proferida pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin.

Durante o encontro de ministros da Defesa das Américas, Austin disse esperar que as eleições deste ano sejam “livres e transparentes” e que permaneçam “limpas e justas”. O enviado dos EUA para a conferência em Brasília defendeu ainda a “devoção à democracia” e que as Forças Armadas estejam sob “firme controle civil”.

Segundo Chade, que é correspondente do UOL em Genebra, as declarações de Austin enviam um recado claro para os militares brasileiros de que um golpe de estado para Jair Bolsonaro permanecer no poder não teria o apoio de Washington.

“É um recado para os militares brasileiros. Existe uma certa percepção no mundo de que o Bolsonaro é um caso perdido. A questão é saber quem apoia uma eventual tentativa de golpe. Essa é a grande interrogação internacional”, disse o jornalista, apontando para as conexões internacionais da extrema direita.

“Esse é um recado aos militares e a qualquer outro setor da sociedade brasileira, dizendo 'não contem com nossa ajuda'", disse.

