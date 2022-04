"Foco de Lula deve ser a questão econômica", diz Florestan Fernandes Júnior

Apoie o 247

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no Bom Dia 247 deste domingo, 17, avaliou que o foco da campanha presidencial de Lula deve ser a área econômica.

Nos governos petistas, lembrou Florestan, havia muito mais esperança em um país melhor, e Lula faria bem em enfatizar isto.

"Tem alguns temas que as pessoas falam que o Lula deveria evitar. Acredito que ele deve focar na questão econômica, mostrar a destruição do país e a falta de perspectiva que se coloca para a população, que está na miséria, passando fome e se dando conta agora que não tem condições de pagar as contas", disse.

"Quando no governo Lula se descobre o pré-sal, vários projetos estavam em andamento, de parte desse dinheiro ir para a educação e saúde. Se pensava num país melhor, com mais investimentos, mas, de repente, tudo desapareceu. Quebraram as empresas da construção civil, causaram um prejuízo enorme para a Petrobrás através da Lava Jato, e o que era a nossa mina da felicidade para a entrada de recursos perde totalmente a sua capacidade", completou.

