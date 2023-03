“Foi clara a armação do Moro na história do PCC”, diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 - O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que ficou clara a armação do ex-juiz suspeito Sergio Moro, no caso do suposto plano do PCC para assassiná-lo. Rui também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agiu muito bem ao denunciar a armação. “Lula é conciliador, mas pode agir com mão de ferro e não arquivou o problema Moro”, disse Rui. “Para mim ficou clara a armação do Moro. Foi muita coincidência e como a gente sabe coincidência não existe”, apontou.

Rui também afirmou que Moro tem claras relações na Polícia Federal e disse que é importante investigar a instituição. “Usaram o presidente Lula para encobrir a operação da Polícia Federal. Lula precisa tomar cuidado com a PF e muitos progressistas não têm noção do que está acontecendo. Se Lula atirou, ele sabe o que está acontecendo”, afirmou. “Moro não é um cachorro morto e está conspirando”.

O presidente do PCO também afirmou que o presidente Lula está engessado de todos os lados. “Isso tudo é resultado do golpe de 2016 e Lula precisa revogar as medidas de Temer e Bolsonaro. Tem um golpe organizado contra o Lula, esperando a oportunidade”, afirmou. “Lula terá que necessariamente ´chavizar´ porque o Brasil é uma presa do imperialismo”, finalizou.

