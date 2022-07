"Há uma crescente adesão de setores da burguesia à candidatura Lula", diz Breno Altman

No entanto, jornalista apontou os riscos de uma aproximação mais forte de Lula com o empresariado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman avalia ser cada vez mais perceptível a adesão de setores expressivos da burguesia nacional à candidatura do ex-presidente Lula (PT), que lidera uma frente ampla com diversas alianças para derrotar Jair Bolsonaro.

Comentando as recentes declarações de apoio de empresários e articulistas da burguesia, Altman alertou para os riscos de uma aproximação mais forte de Lula com o empresariado. Segundo o jornalista, as classes dominantes tentarão inevitavelmente encurralar um eventual governo Lula.

“Há uma crescente adesão de setores da burguesia e dos seus portas-vozes à candidatura do Lula, dentro de uma lógica que é de tirar o Bolsonaro, porque ele só cria problemas, atrapalha os interesses da burguesia, não os interesses econômicos, mas a estabilidade política da burguesia no país. O governo Bolsonaro é um governo de crise, de problema, de confusão internacional, que dificulta a estabilidade política burguesa no país, embora ele atenda às reivindicações econômicas da burguesia, que são as reformas liberais. Mas vai se criando um consenso em certos setores da burguesia de que o Bolsonaro é desfuncional”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Depois eles acertam as contas com o Lula. Muitos setores da burguesia estão indo para uma estratégia em duas etapas --que é primeiro derrotar o Bolsonaro, que não nos ajuda em nada e só nos desmoraliza, e depois encurralar o governo Lula, por dentro, por fora, cercar, tentar obrigá-lo a manter a agenda liberal, sabotar se ele quiser cair fora dessa agenda”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.