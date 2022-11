Ivan Valente: “Bolsonaro deveria ser processado por vagabundagem”

Segundo o deputado Ivan Valente, a aparente inércia de Bolsonaro tem a ver com a manutenção do clima que eles querem criar edit

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) comentou o envio por parlamentares da legenda da notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro (PL) por abandono de cargo público.

Na ação, os parlamentares sustentam que Bolsonaro "tem apresentado exagerada ausência do cargo e de suas funções" desde a derrota para Lula (PT) na eleição presidencial.

“Bolsonaro deveria ser processado por vagabundagem. Era uma lei que existia para prender os negros que a elite racista brasileira produziu. Isso [que Bolsonaro faz] é vagabundagem mesmo e conspiracionismo. O que ele está fazendo é conspirar eternamente, não aceitar o resultado das urnas e atuar para que o povo brasileiro pague a conta dessa imensa crise que ele mesmo produziu”, argumentou o deputado.

Segundo Ivan Valente, a aparente inércia de Bolsonaro tem a ver com a manutenção do clima que eles querem criar.

“Deixar tudo em suspenso, alimentar a horda fascista nas entradas e quartéis. Estimular o maior corrupto da história do Brasil que é o Valdemar Costa Neto ao entrar com uma farsa pedindo a anulação de quase 260 mil urnas para que o Bolsonaro ganhe as eleições. Tudo isso faz parte de um mecanismo. Precisamos desbolsonarizar o país.”, defendeu.

