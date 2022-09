Jean Goldenbaum: "O bolsonarismo é a face mais escancarada do neonazifascismo no planeta"

O professor e membro-fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil analisou semelhanças iconográficas e linguísticas entre bolsonarismo e nazifascismo edit

247 - Em entrevista à TV 247, Jean Goldenbaum, membro-fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil, analisou as semelhanças iconográficas e linguísticas entre o bolsonarismo e o movimento nazifascista mundial, concluindo que o movimento liderado pelo atual chefe do Executivo brasileiro é "a face mais escancarada do neonazifascismo no planeta."

"O linguista Victor Klamper, judeu alemão, percebeu que o nazismo não era uma ideologia política comum, mas alterava toda a estrutura social e cultural da Alemanha, inclusive linguistica e em termos de imaginário. O bolsonarismo se utiliza de questões idênticas a isso, não somente esse princípio de criar uma linguagem unicamente bolsonarista, mas essa linguagem nem mesmo original. A ideia do ‘cidadão de bem’ que usava isso era justamente a Ku Klux Klan que tinha o jornal com o “the good citizen'", afirmou.

Goldenbaum também comentou a aproximação oportunista e conveniente de Bolsonaro com judeus ao longo de sua trajetória política: "Os evangélicos neopentecostais e Bolsonaro, percebendo que poderia lucrar eleitoralmente com essa ideia, elegem um tipo de judeu, que é o que Michel Gherman chama de 'judeu imaginário', que em algum momento em Israel vai se converter ao Cristianismo e aceitar Jesus Cristo como o Messias. Por outro lado, Bolsonaro percebe que para ele é interessante a parte política disso. O judeu ideal para ele é o da extrema-direita que em grande parte governou Israel. Não é à toa que Netanyahu esteve na posse dele. É o judeu de extrema-direita, branco, que odeia árabe, armado e que em algum momento vai se converter ao Cristianismo. Essa salada mista entre religião e política é o que em grande parte possibilitou a ascensão de Jair Bolsonaro. Sem esta tempestade perfeita ele dificilmente teria votos suficientes."

