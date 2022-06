Juliano Medeiros sobre diretrizes da candidatura Lula: saiu um programa de esquerda, e é disso que precisávamos

Apoie o 247

247 - O presidente do Psol, Juliano Medeiros, falou sobre as diferenças que tiveram de ser superadas dentro da coalizão para concretizar posições satisfatórias à esquerda no programa de governo Lula-Alckmin.

Após intensos debates, contou Medeiros, alguns eixos principais foram acordados, em especial: garantia de direitos, combate às desigualdades, mudança do modelo econômico e respeito ao meio ambiente. O dirigente partidário saudou as propostas que, segundo ele, demarcam o programa claramente em um campo oposto ao de Jair Bolsonaro.

“Estou satisfeito na medida que as diretrizes programáticas apontam que vamos fazer algo muito diferente do que está sendo feito, e não pouco diferente. Se apresentássemos para a sociedade brasileira hoje um programa que iria mudar pouco, não estaríamos conectados com o imenso desejo de mudança que está disseminado na sociedade brasileira. Saiu um programa de esquerda, e é isso que precisávamos. O que é um programa de esquerda? É um programa que combate as desigualdades, que aponta o papel do estado na retomada da atividade econômica, que diz que não vai ter mineração em terra indígena. O resultado para nós do PSOL, um partido de esquerda que admira a nova esquerda neoliberal que está surgindo no mundo, é uma clivagem muito clara entre o que nós somos e o que o Bolsonaro, Temer e Centrão são. Considero satisfatório o resultado. Temos um programa de esquerda, é isso que precisávamos agora”, disse.

