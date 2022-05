Kakay: “se vitória for no primeiro turno, bolsonaristas terão mais dificuldade para tentar melar as eleições”

Apoie o 247

247 - O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou que uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno reduziria as chances de Jair Bolsonaro tentar “melar” as eleições.

Após ter dito que o ministro do STF Luís Roberto Barroso “mente” sobre a intenção das Forças Armadas de atacar o processo eleitoral, Bolsonaro renovou seus ataques às urnas eletrônicas, observou Kakay. Segundo ele, o chefe de governo sinaliza que irá questionar o resultado da votação, e a união dos setores democráticos se faz necessária diante da ameaça.

“Os democratas têm que se unir para ganhar no primeiro turno. Ganhando no primeiro turno, será difícil para o Bolsonaro e esse grupo mais sectário tentar melar as eleições”, disse. “Se você ganha no primeiro turno, muito dificilmente teremos a hipótese de qualquer questionamento”.

“Se for para o segundo turno Lula e Bolsonaro, esse cidadão insano vai querer questionar o resultado, porque ele já está dando sugestões a rodo”, completou.

