Latuff: “Lula vai ter que enfrentar com pulso forte essas manifestações de terroristas”

247 - O cartunista Carlos Latuff, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, falou sobre os atos de bolsonaristas inconformados com o resultado das urnas que deram vitória a Lula.

“O governo Lula vai ter que enfrentar com pulso forte essas manifestações de terroristas. E as pessoas terão que ser punidas por isso”, afirmou Latuff.

Segundo ele, o ambiente político após as eleições ainda é tenso. “Se tivermos em outro país teríamos as condições perfeitas para uma guerra civil”

“Tem até a demarcação do Brasil do Norte e do Sul. É que o Brasil sempre resolveu as suas pendengas no ‘jeitinho’”, enfatizou.

Para ele, o “corpo-mole” e “colaboração” que esses golpistas têm do poder público é que explica a manutenção desses protestos.

“Isso é o resultado do aparelhamento do estado pelo bolsonarismo e também das forças de segurança, o que é muito perigoso”, advertiu o cartunistas, lembrando que “durante quatro anos tivemos comandantes das forças militares vociferando contra as instituições e essa galera continua fazendo isso”.

