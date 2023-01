"Liberais estão usando Lula para conter Bolsonaro e Bolsonaro para conter Lula", diz Fernando Horta

Historiador afirma que o presidente Lula deveria aproveitar o momento para promover uma faxina no setor militar edit

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria aproveitar o atual momento político para promover uma faxina no setor militar. "Exército evadiu as pessoas realmente importantes que estavam nos ataques a Brasília. Precisamos punir os fiadores institucionais do golpe", diz ele. "Veja onde chegamos: estamos agradecendo aos militares por terem cruzado os braços", acrescenta.

Horta também diz que o PT não tem interlocutor com as Forças Armadas e que os liberais brasileiros não vão punir totalmente os nazistas bolsonaristas. "Os liberais estão usando Lula para conter Bolsonaro e Bolsonaro para conter Lula", afirma. "E os militares podem voltar à carga novamente com aproximações sucessivas", alerta.

Na entrevista, Horta também falou sobre a infiltração de Jorge Paulo Lemann, protagonista da bilionária fraude contábil das Americanas, na educação brasileira. "O que está acontecendo no MEC é a privatização da gestão. O interesse dos bilionários é o controle ideológico sobre os alunos", diz ele. "O escândalo de Lemann mostra que a corrupção é privada", afirma.

